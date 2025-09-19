В Санкт-Петербурге на корабле с бананами нашли 1,5 тонны кокаина на ₽20 млрд

CentralAsia (CA) - На судне из Эквадора сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы (ФТС) нашли партию кокаина весом более 1,5 тонны. Он был спрятан в грузе бананов, сообщает таможенная служба. Там подчеркнули, что это крупнейшая партия кокаина, изъятая таможней.

Груз нашли на судне Cool Emerald, прибывшем в морской порт Санкт-Петербурга 29 августа. Там было 63 коробки, где лежали 1,5 тыс. брикетов с кокаином, которые вместе с упаковкой весили 1750 кг (масса нетто — 1515 кг). Один из брикетов маркирован как Fendi.

Стоимость партии на черном рынке оценивают в 20 млрд руб.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере; до пожизненного лишения свободы).

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению и задержанию членов ОПГ, причастных к совершению контрабанды наркотиков», — говорится в сообщении в телеграм-канале ФТС.