71 притон закрыли в жилых комплексах Алматы

CentralAsia (KZ) - В Алматы во время оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полицейские провели рейды в жилых комплексах «Манхэттен», «Ақбұлақ» и «Каусар». В ходе проверки правоохранители обнаружили 71 притон, оказывающий интимные услуги, сообщает Polisia.kz.

Владельцев квартир, которые предоставили помещения для незаконной деятельности, привлекли к ответственности.

Граждан, проживающих в квартирах без регистрации или удостоверяющих документов, тоже наказали.

«Поддержание общественного порядка – наша общая задача. Сотрудники полиции ежедневно проводят профилактическую работу, а граждане должны быть ответственны за безопасность и правопорядок там, где они проживают. Призываю не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях», – сказал начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

