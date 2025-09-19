Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Европейская комиссия приняла новый пакет санкций в отношении России из-за военных действий в Украине, сообщила пресс-секретарь комиссии Паула Пиньо. Пакет санкций станет 19-м по счету.

Какие меры вошли в пакет, пока неизвестно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас представят подробности о санкция позднее 19 сентября, сообщает The Guardian.

Ранее издание Poliico сообщило, что Евросоюз собирался представить новый санкционный пакет 17 сентября, но отложил его публикацию.

В ходе подготовки пакета сообщалось, что ЕС может включить в него ограничения против банков и энергетических компаний. Кроме того, итальянское агентство ANSA сообщало, что в Европе обсуждают ужесточение визового режима для россиян.