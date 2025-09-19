Азербайджан подарит Туркменистану нефтеналивной танкер

CentralAsia (TM) - Азербайджан подарит Туркменистану нефтеналивной танкер водоизмещением 8 тысяч тонн «как символ братских отношений». Завершить проект планируется к концу этого или началу следующего года, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов 18 сентября на Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF 2025), передает Orient.

Заместитель министра также напомнил об августовской трехсторонней встрече в Авазе, в ходе которой Туркменистан и Азербайджан подписали меморандум о развитии международного авиасообщения. По его словам, реализация этого документа еще больше укрепит отношения между странами.

«Прямой воздушный мост над морем создаст возможности для активизации перекрестных деловых, туристических и гостевых визитов. Удобная воздушная линия будет пользоваться большим спросом у пассажиров», — отметил чиновник.

12 сентября стало известно, что Туркменистан построит мечеть в городе Физули Азербайджана. 17 июля в рамках культурной программы визита в Азербайджан председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил города Физули и Шуша.