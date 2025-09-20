Монгольский посол высоко оценил лидерство премьер-министра Моди и приветствовал растущий авторитет Индии в мире

Ганболд Дамбажав

CentralAsia (MNG) -

Посол Монголии в Индии Ганболд Дамбажав в четверг высоко оценил лидерство премьер-министра Нарендры Моди, подчеркнув, что с 2014 года было реализовано более 37 инициатив, включая весьма успешные «Make In India» и «Digital India».

В эксклюзивном интервью IANS Ганболд Дамбажав назвал премьер-министра Моди «одним из самых популярных политиков в мире», упомянув его многочисленные достижения, в том числе то, что он вывел Индию на третью позицию по величине экономики мира в ближайшем будущем.

«Он является одним из самых популярных политиков в мире благодаря своим достижениям с тех пор, как он стал премьер-министром в 2014 году... Мы знаем, что за время его пребывания на посту премьер-министра было выдвинуто более 37 инициатив. Все это улучшило качество жизни индийского народа, вернув бизнес в Индию. «Make In India», «Digital India» и так далее, в том числе и в рамках инициативы GST. Итак, все эти инициативы приносят благополучие и процветание индийскому народу, индийскому бизнесу и открывают Индию миру. Благодаря всем этим достижениям мир признаёт Моди-джи самым популярным и известным политиком. Поэтому я надеюсь, что благодаря его видению в ближайшем будущем Индия станет третьей экономикой мира, и за время его пребывания на посту премьер-министра Индия сможет достичь ещё большего», — заявил Ганболд Дамбажав.

Посол Монголии, выражая приветствия премьер-министру Моди, отметил: «Я хотел бы передать сердечные поздравления и пожелания благополучия от имени монгольского народа уважаемому премьер-министру Моди-джи. Я был сегодня очень рад, что мы отпраздновали его день рождения посадкой дерева. Это одна из его инициатив: посади дерево во имя своей матери. Поэтому сегодня утром мне выпала большая честь посадить дерево в честь матери вместе с моими коллегами, послами, верховными комиссарами и другими дипломатами. Я очень рад сделать это в честь премьер-министра Моди-джи. Монголия и Индия, учитывая наши исторические связи и схожий образ жизни, — очень миролюбивые страны. Вместе мы можем многое сделать для обеспечения стабильности, процветания и мира не только в нашем регионе, но и во всем мире».

Дипломат напомнил о государственном визите премьер-министра Моди в Монголию в 2015 году, в ходе которого в воскресенье состоялось специальное заседание парламента Монголии, на котором прибывший лидер выступил с речью перед законодателями страны. По его словам, такой чести удостаивались лишь немногие политики и лидеры в мире.

Он отметил, что в 2025 году Индия и Монголия отметят 70-летие установления дипломатических отношений.

Подчеркивая сотрудничество между двумя странами в различных областях, он сказал: «Наши двусторонние отношения уходят корнями вглубь веков… У нас долгая и богатая история двусторонних отношений. Благодаря историческому визиту премьер-министра Нарендры Моди в Монголию в 2015 году наши отношения поднялись на уровень стратегического партнерства, что предоставило нам широкие возможности для обогащения и углубления наших партнерских отношений не только в политической сфере, но и в области обороны, экономики, здравоохранения, образования и ИТ-сектора. Для большинства монголов Индия — это земля Будды. Поэтому многие монголы приезжают в Индию для поклонения или паломничества. Кроме того, монгольские монахи уже давно изучают буддизм в Индии.

«У нас также много студентов, которые приезжают учиться в Индию по стипендиям, полученным от ICCR, а также для краткосрочного обучения по высокотехнологичным программам. Таким образом, возможностей много, и мы видим, что экономическое сотрудничество является одним из двигателей наших двусторонних отношений. Рад сообщить, что наш пионерный проект – нефтеперерабатывающий завод – уже строится и будет полностью запущен в эксплуатацию к 2027 году. Это обеспечит внутреннее потребление 70 процентов нашей нефти, а в будущем, если мы обогатим ее, ее потребление внутри страны может достичь уровня 100 процентов», — добавил он.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

