В отставку ушел один из соратников Путина, замглавы администрации президента. Что известно о Дмитрие Козаке?

CentralAsia (KZ) - Владимир Путин 18 сентября подписал указ об отставке (по собственному желанию) замглавы администрации президента Дмитрия Козака. В Кремле еще 17 сентября подтвердили его отставку. Сам Козак не комментировал свою отставку.

Согласно источникам российских СМИ, Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес, другие утверждают, что кандидатуру Козака рассматривают на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Дмитрий Козак родился в 1958 году в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР. В 1978-1980 годах учился в Винницком политехническом институте, в 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Работал в Ленинградской прокуратуре, затем в мэрии Санкт-Петербурга. Он был близким соратником Путина еще с начала 1990-х, когда нынешний президент работал в команде мэра Петербурга Анатолия Собчака.

В 1991 году Козак возглавил юридическое управление горсовета Ленинграда, в 1994-м — юридический комитет мэрии. В городской администрации он познакомился с Владимиром Путиным, тоже юристом. В те годы Путин был советником Собчака и руководил комитетом по внешним связям.

После поражения Собчака на выборах губернатора 1996 года Козак, в отличие от того же Путина, не покинул мэрию, но остался работать с новым главой города Владимиром Яковлевым. В 1998-м Козак стал вице-губернатором. В 1999 году, когда Путина назначили премьер-министром, Козак стал первым заместителем руководителя, а затем главой аппарата правительства. В 2004 году чиновник возглавил предвыборный штаб Путина.

На протяжении 12 лет (2008-2020 годы) Козак был вице-премьером. В правительстве в числе прочего он курировал подготовку к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, развитие Крыма, вопросы топливно-энергетического комплекса, промышленности и другие направления.

В 2020 году Козак перешел в администрацию президента, где, заняв пост замруководителя, курировал работу двух управлений: по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и по культурным связям с зарубежными странами. В зоне его ответственности была политика в отношении государств постсоветского пространства. Недавно, в августе этого года Путин упразднил эти управления, поручив создать вместо них управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Курировать его будет первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.

Козак считается единственным из соратников президента, кто выступал против военного конфликта с Украиной. Свою позицию он изложил в 40-минутном выступлении на расширенном заседании Совета безопасности РФ 21 февраля 2022 года, которое частично транслировалось телеканалами. При этом речь Козака не вошла ни в итоговую расшифровку, ни в смонтированную телеверсию. По данным NYT, Козак сообщил своим коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий на Украине и проведении мирных переговоров. Как утверждают собеседники издания, эти инициативы не получили поддержки в окружении президента.

Источник издания Forbes, заявлял, что Козак был готов уйти из администрации президента еще в 2022 году, после начала «специальной военной операции».

Как утверждали источники, из направлений, которые формально были поручены Козаку, в 2022 году исключили не только Украину. Курирование Приднестровья также де-факто было передано силовикам.

