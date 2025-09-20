экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Пашинян заявил, что Армения будет укреплять отношения с Россией
// Кристина Кормилицына

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении укреплять отношения с Россией, несмотря на их текущую трансформацию. Об этом пишет «Коммерсант».

Пашинян отметил, что Армения развивает военно-техническое сотрудничество с разными странами, но сотрудничество с Россией остается приоритетом. «Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ»,— сказал Пашинян на съезде правящей партии «Гражданский договор».

Премьер-министр добавил, что политический диалог с Россией будет оставаться активным. По его словам, Армения вступила в новый этап своей истории, чему способствовало установление мира между Ереваном и Баку.

12 сентября президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что за последние годы его стране удалось выстроить с Россией «действительно партнерские» отношения.

