Трамп заявил, что примет президента Турции Эрдогана в Белом доме 25 сентября

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что 25 сентября примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме и рассчитывает заключить торговые и военные соглашения. Об этом пишет Reuters.

«Мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями с президентом, включая крупномасштабную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно», - написал он в Truth Social.