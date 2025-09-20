Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о визовой программе, предлагающей состоятельным иностранцам ускоренную иммиграцию за $1 млн и $5 млн. Об этом пишет «Интерфакс».

Физические лица могут получить вид на жительство в США по «Золотой карте Трампа» за $1 млн после оплаты сбора за обработку и проверки.

За $5 млн будет доступна «Платиновая карта», которая позволит ее получателям «находиться в Соединенных Штатах, не облагаясь американскими налогами на доходы, полученные за пределами США».

В соответствии с указом, компании, заплатившие сбор в размере $2 млн за каждого человека, могут получить вид на жительство в США для неопределенного количества сотрудников.

Эксперты по иммиграции не исключают, что для реализации программы потребуется одобрение Конгресса США.