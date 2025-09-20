В большинстве регионов Казахстана похолодает, ожидается дождь и гроза

CentralAsia (KZ) - В большинстве регионов страны ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, преимущественно на юге и западном побережье. Об этом пишет tengrinews.
Прогноз по городам
Астана – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3–8 метров в секунду. Температура ночью +6…+8, днем +19…+21.
Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью +9…+11, днем +19…+21.
Шымкент – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5–10 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +27…+29.
Актобе – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью +8…+10, днем +21…+23.
Актау – переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 9–14 метров в секунду. Температура ночью +14…+16, днем +17…+19.
Атырау – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2–7 метров в секунду, днем 5–10 метров в секунду. Ночью +12…+14, днем +20…+22.
Жезказган – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7–12 метров в секунду. Ночью +6…+8, днем +18…+20.
Караганда – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом в северо-восточный 7–11 метров в секунду. Температура ночью +6…+8, днем +15…+17.
Кокшетау – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2–7 метров в секунду. Температура ночью +8…+10, днем +18…+20.
Костанай – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Ночью +7…+9, днем +18…+20.
Конаев – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9–14 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +20…+22.
Кызылорда – переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря, ветер восточный, северо-восточный 9–14 метров в секунду, порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью +9…+11, днем +25…+27.
Павлодар – переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9–14 метров в секунду. Ночью +7…+9, днем +19…+21.
Петропавловск – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 4–9 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +18…+20.
Семей – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 7–12 метров в секунду. Ночью +5…+7, днем +16…+18.
Тараз – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9–14 метров в секунду. Ночью +6…+8, днем +23…+25.
Талдыкорган – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду. Температура ночью +6…+8, днем +18…+20.
Туркестан – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8–13 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +27…+29.
Уральск – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью +10…+12, днем +22…+24.
Усть-Каменогорск – переменная облачность, дождь. Ветер восточный, северо-восточный 7–12 метров в секунду. Ночью +6…+8, днем +16…+18.