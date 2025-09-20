В большинстве регионов Казахстана похолодает, ожидается дождь и гроза

CentralAsia (KZ) - В большинстве регионов страны ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, преимущественно на юге и западном побережье. Об этом пишет tengrinews.

Прогноз по городам

Астана – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3–8 метров в секунду. Температура ночью +6…+8, днем +19…+21.

Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью +9…+11, днем +19…+21.

Шымкент – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5–10 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +27…+29.

Актобе – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью +8…+10, днем +21…+23.

Актау – переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 9–14 метров в секунду. Температура ночью +14…+16, днем +17…+19.

Атырау – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2–7 метров в секунду, днем 5–10 метров в секунду. Ночью +12…+14, днем +20…+22.

Жезказган – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7–12 метров в секунду. Ночью +6…+8, днем +18…+20.

Караганда – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом в северо-восточный 7–11 метров в секунду. Температура ночью +6…+8, днем +15…+17.

Кокшетау – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2–7 метров в секунду. Температура ночью +8…+10, днем +18…+20.

Костанай – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Ночью +7…+9, днем +18…+20.

Конаев – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9–14 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +20…+22.

Кызылорда – переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря, ветер восточный, северо-восточный 9–14 метров в секунду, порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью +9…+11, днем +25…+27.

Павлодар – переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9–14 метров в секунду. Ночью +7…+9, днем +19…+21.

Петропавловск – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 4–9 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +18…+20.

Семей – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 7–12 метров в секунду. Ночью +5…+7, днем +16…+18.

Тараз – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9–14 метров в секунду. Ночью +6…+8, днем +23…+25.

Талдыкорган – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду. Температура ночью +6…+8, днем +18…+20.

Туркестан – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8–13 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +27…+29.

Уральск – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью +10…+12, днем +22…+24.

Усть-Каменогорск – переменная облачность, дождь. Ветер восточный, северо-восточный 7–12 метров в секунду. Ночью +6…+8, днем +16…+18.

