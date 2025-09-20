экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Киевской области задержали группу лиц, которые эксплуатировали 13 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц во главе с гражданином Китая, которые вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана.

Как говорится в сообщении прокуратуры, задержаны два гражданина Китая, гражданин Узбекистана и украинка, которые организовали вербовку и перемещение 13 граждан Узбекистана с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, находившихся в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий.

Пострадавших подыскивали за пределами Украины и перемещали на территорию Киевской области для использования в принудительном труде для получения прибыли.

17 сентября правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства и хозяйственными объектами подозреваемых. Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, документы, средства и транспортные средства.

