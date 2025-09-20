В Узбекистане выросло число коррупционных преступлений, ущерб оценивается в 228 млн долларов

CentralAsia (UZ) - По итогам 2024 года в Узбекистане выросло количество коррупционных преступлений и сумма ущерба государству, пишет nova24.uz.

Как следует из Национального доклада по противодействию коррупции, в 2024 году 7 354 лица привлекли к ответственности в рамках 4 649 коррупционных преступлений. По сравнению с 2023 годом число осужденных выросло на 12,5%, количество преступлений — на 12,6%. Больше всего коррупционных преступлений зафиксировали в Андижанской (882), Наманганской (877) и Ташкентской (697) областях.

Ущерб государству составил 2,81 трлн сумов (228 млн долларов). Наибольший ущерб от коррупции зафиксировали в Андижанской (680 млрд сумов), Ташкентской (332 млрд сумов) и Наманганской (308 млрд сумов) областях.