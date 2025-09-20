В Узбекистане задержан таможенник, пытавшийся незаконно переправить через границу 7 кг золота

CentralAsia (UZ) - Инспектор таможенного поста «Навои» Ташкентского областного управления таможни пообещал переправить из Казахстана 7 кг золота в обход контроля. Он был задержан при получении 5 тысяч долларов в городе Чирчике, сообщает kun.uz.

Как сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности, сотрудники СГБ совместно с Управлением собственной безопасности Таможенного комитета и прокуратурой города Ташкента провели оперативное мероприятие. В его ходе был задержан инспектор таможенного поста «Навои» Ташкентского областного управления.

Таможенник, используя служебное положение, пообещал 45-летнему жителю Ташкентского района переправить через пограничный таможенный пост из Казахстана 7 кг золота без указания в декларации и без прохождения контроля. За это он получил в городе Чирчике 5 тысяч долларов и был задержан с поличным.

В отношении таможенника возбуждено уголовное дело по статье 210 (Получение взятки), часть 2, пункт «в» Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.