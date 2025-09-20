С начала 2025 года в странах Африки зарегистрировано 32 тыс. случаев оспы обезьян

С начала 2025 года в странах Африки, главным образом в Конго, Сьерра-Леоне и Уганде, было зарегистрировано более 90% всех случаев оспы обезьян – почти 32 000 заболевших, включая 137 умерших. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на совещании Комитета международных медико-санитарных правил.

По его словам, наметились тенденции к уменьшению заболеваемости: значительно улучшилась обстановка в Конго, а в наиболее неблагополучных по инфекции странах, включая Бурунди, Сьерра-Леоне и Уганде, наблюдается стабильное снижение эпидемической кривой.

Кроме того, в этом году отмечается рост числа вспышек клады II в Западной Африке, в частности в Сьерра-Леоне и граничащих с ней Либерии и Гвинее.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян, который относится к роду Orthopoxvirus. Существуют две различные клады вируса: клада I (с субкладами Ia и Ib) и клада II (с субкладами IIa и IIb). В 2022–2023 гг. глобальная вспышка оспы обезьян была вызвана штаммом клады IIb.

Вместе с тем циркуляция многочисленных клад вируса в различных странах и группах населения свидетельствует о сложной динамике оспы обезьян. По его словам, вероятность дальнейших вспышек сохраняется, в связи с чем необходимо поддерживать достаточный потенциал для их выявления и ликвидации.

Несмотря на параллельное уменьшение числа летальных исходов в эндемичных очагах и сохранение сравнительно низкой смертности за их пределами повышенный риск осложнений оспы обезьян по-прежнему угрожает малолетним детям и лицам с ослабленным иммунитетом.

Он рассказал, какие меры ВОЗ предпринимает в этих странах. Однако, ВОЗ продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, вызванными непрерывным распространением ряда клад вируса оспы обезьян:

Во-первых, клады вируса продолжают циркулировать.

Во-вторых, сохраняются пробелы в диагностике и эпиднадзоре.

В-третьих, потенциал реагирования ограничивается нехваткой финансовых средств.

В-четвертых, финансовые и логистические трудности не позволяют полностью реализовать возможности вакцинопрофилактики.

В-пятых, для полноценного взаимодействия с населением требуются стабильный приток ресурсов и координация действий местных партнеров.

ВОЗ и ее партнеры принимают меры для уменьшения указанных рисков и дальнейшего оказания поддержки странам в соответствии со Стратегической рамочной программой по усилению профилактики оспы обезьян и борьбы с ней.

В целях поддержки государств-членов было продлено действие постоянных рекомендаций в отношении оспы обезьян, которые будут оставаться в силе еще год, до августа 2026 г.