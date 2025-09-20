ВОЗ: В 2024 году количество заболевших холерой увеличилось, в 2025 году кризис продолжается

CentralAsia (CA) - По данным официального учета, количество заболевших холерой в 2024 году увеличилось на 5% по сравнению с 2023 годом, а число умерших от этой предотвратимой и излечимой инфекции выросло на 50% до более 6000 человек. Об этом сообщает ВОЗ.

Неуклонному подъему заболеваемости холерой, которая вызывается бактерией Vibrio cholerae и быстро распространяется с загрязненной инфицированными фекалиями водой, способствуют вооруженные конфликты, изменение климата, вынужденное перемещение населения, а также хронические недостатки инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены.

В 2024 году случаи холеры были зарегистрированы в 60 странах по сравнению с 45 странами в 2023 году. Основное бремя заболевания по-прежнему приходится на страны Африки, Ближнего Востока и Азии, на долю которых пришлось 98% зарегистрированных случаев.

В 2024 году продолжалось разрастание вспышек холеры: более чем по 10 000 заболевших было зафиксировано в 12 странах, семь из которых впервые столкнулись с крупными вспышками инфекции. Повторная циркуляция холеры на Коморских Островах после отсутствия зарегистрированных вспышек на протяжении более 15 лет свидетельствует о сохраняющейся угрозе распространения инфекции по всему миру.

Коэффициент летальности холеры в странах Африки вырос с 1,4% в 2023 г. до 1,9% в 2024 г., что говорит о критических пробелах в охвате населения жизненно необходимой помощью, а также о слабости многих систем здравоохранения и препятствиях для получения основных медицинских услуг.

Четверть случаев смерти от холеры произошли вне медицинских учреждений, что дает основания говорить о серьезных ограничениях на доступ к лечебной помощи, а также о необходимости укрепления работы с населением.

Чтобы успешно противодействовать холере, государственными органам, донорам и общественным структурам необходимо принимать меры для обустройства безопасной инфраструктуры водоснабжения и гигиены, распространять достоверную информацию о мерах индивидуальной защиты от инфекции, а при возникновении вспышек – обеспечивать возможность оперативного оказания помощи заболевшим и вакцинации неинфицированных лиц. Эти противоэпидемические меры должны подкрепляться пристальным эпиднадзором за инфекцией и ее эффективной диагностикой. Требуются также дополнительные инвестиции в производство вакцин.

По предварительным данным, в 2025 году мировой холерный кризис продолжается: с начала года вспышки инфекции зарегистрированы в 31 стране.

ВОЗ оценивает глобальный риск холеры как очень высокий и принимает экстренные меры для сокращения смертности и локализации вспышек в различных странах мира. Организация продолжает оказывать поддержку странам, помогая повышать эффективность санитарно-эпидемиологического надзора и лечебно-профилактической помощи; организуя поставки основной медицинской продукции; координируя с партнерами работу специалистов на местах; и содействуя проведению мероприятий по информированию о рисках и взаимодействию с населением.