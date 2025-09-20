ВОЗ: Большинство смертей россиян вызвано заболеваниями сердца, сосудов, диабетом

CentralAsia (CA) - Значительная часть смертей в России связана с четырьмя категориями заболеваний, их перечислил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев, пишет РБК.

«Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране», — сказал он.

Бердыклычев отметил, что на заболеваемость и смертность влияют такие факторы, как злоупотребление алкоголем, курение, потребление большого количества соли, нездоровое питание, загрязнение воздуха и повышенное артериальное давление.

По итогам 2024 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) составила почти 597 тыс. человек, согласно февральским данным Росстата. Число родившихся по итогам 2024-го составило 1,222 млн человек, что было меньше показателя 2023-го; число умерших наоборот выросло до 1,82 млн. Рекорд по естественной убыли за новейшую историю страны был установлен в пандемийном 2021 году, когда она превысила число в 1 млн человек.

В августе схожие причины смертности россиян называл и главный специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. К перечисленным Бердыклычевым недугам он добавлял туберкулез, ВИЧ и психические расстройства.