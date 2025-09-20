В трех городах Турции бушуют лесные пожары. Воздушная техника возобновила тушение в Мугле и Анталии

CentralAsia (KZ) - В трех городах Турции — Анталии, Мугле и Чанаккале — продолжаются лесные пожары, вспыхнувшие 18 сентября. Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщили 20 сентября NTV Haber.

В районе Аксу (Анталия) 18 сентября в 21:00 вспыхнул пожар. Огонь из лесной зоны быстро распространился, угрожая теплицам и отелям. В результате один отель был эвакуирован, гости были переселены в другой.

В районе Алании (Анталия) 18 сентября в 23:00 начался новый пожар. Огонь охватил теплицы и жилые дома в нескольких районах. Жители эвакуировали семьи и животных.

Утром 20 сентября пожар в Алании распространился на новые районы.

В городе Мугла также 18 сентября начался пожар, который не удается потушить из-за сложных погодных условий и ветра до 70 км/час. Было эвакуировано 108 домов и 357 человек. В тушении задействовано более 500 человек, десятки машин, 10 самолётов и 12 вертолётов.

Сообщается, что 20 сентября воздушная техника возобновила тушение в Мугле и Анталии.

Утром 20 сентября в районе Гелиболу (Чанаккале) на сельхозугодьях вспыхнул новый пожар, который вскоре распространился на лес.

В результате пожаров, в Анталии пострадало более 200 га леса, повреждены теплицы и дома. Эвакуированы сотни людей, среди них туристы и жители близлежащих деревень.

Причины возгораний выясняются, пожарные продолжают работы по охлаждению зон возгорания и предотвращению новых очагов.

