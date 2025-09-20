Минсельхоз Казахстана прокомментировал рост цен на говядину на внутреннем рынке

CentralAsia (KZ) - В последнее время на внутреннем рынке Казахстана наблюдается рост цен на говядину, что вызывает обеспокоенность среди потребителей.

Минсельхоз Казахстана разъясняет текущую ситуацию по структуре ценообразования и себестоимости производства мяса крупного рогатого скота.

Средняя себестоимость 1 кг мяса составляет порядка 2 800-3100 тенге (5,1-5,7 доллара) за кг. Оптовая цена варьируется в пределах 3 400–3 500 тенге (6,3-6,5 доллара) за 1 кг.

Для сравнения Минсельхоз указывает, что розничные цены на говядину в странах региона значительно выше: в Узбекистане и Таджикистане — до 6 500 тенге за килограмм, в России — до 8 500 тенге, в Китае — до 8 000 тенге, в Туркменистане — до 9 000 тенге, в Турции — до 13 000 тенге за килограмм.

Из одной туши КРС выход мяса составляет 50–60% от живого веса. Лишь 15–20% приходится на премиальные отрубы (вырезка, рибай, кострец), которые имеют более высокую стоимость. Средний сегмент составляет около 40–45%, нижний — порядка 25%. Кости, жир и обрезь, не пригодные для реализации как мясо, составляют 15–20%.

Таким образом, цена на говядину в рознице формируется с учётом не только себестоимости, но и категории отруба, его пищевой ценности, упитанности туши и способа переработки. Постные части мяса стоят дешевле, тогда как отрубы с высокой мраморностью и нежной структурой относятся к премиум-сегменту и имеют более высокую цену.

Министерство продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения