Кибератака вызвала сбои в работе крупных европейских аэропортов

CentralAsia (CA) - Кибератака, нацеленная на системы регистрации и посадки на рейс, в субботу нарушила воздушное движение и вызвала задержки в нескольких крупных аэропортах Европы, в том числе в аэропорту Брюсселя в Бельгии, лондонском аэропорту Хитроу в Великобритании и берлинском аэропорту Бранденбург в Германии. Об этом пишет euronews.

«Вечером в пятницу 19 сентября произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, которая затронула несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя», - говорится в заявлении аэропорта Брюсселя на его сайте, где также отмечается, что регистрация и посадка на рейс возможны только вручную.

Кибератака затронула поставщика систем регистрации и посадки на рейс, а не конкретные авиакомпании или аэропорты.

Компания Collins Aerospace, чьи системы позволяют пассажирам самостоятельно регистрироваться на рейс, печатать посадочные талоны и багажные бирки в аэропортах по всему миру, сообщила о «сбое, связанном с кибератаками» в работе своего программного обеспечения в «отдельных аэропортах».

Представитель аэропорта Брюсселя Ихсан Чиуа Лехли сообщил местным СМИ, что в субботу утром было отменено девять рейсов, четыре были перенаправлены в другой аэропорт, включая аэропорт Остенде, а 15 рейсов были задержаны как минимум на час. Пока неясно, как долго продлятся перебои в работе.

Ожидалось, что в субботу из бельгийского аэропорта вылетят 35 000 пассажиров. Брюссельский аэропорт рекомендовал пассажирам прибывать только в том случае, если их рейс подтверждён.

В аэропорту Бранденбурга отмены рейсов не было, но аэропорт предупредил пассажиров о задержках, а также о более длительном ожидании регистрации и посадки на рейс. В аэропорту сообщили, что операторы отключили подключение к затронутым системам.

Самый загруженный аэропорт Европы, аэропорт Хитроу в Лондоне, также не сообщил об отменах рейсов и заявил, что сбои были «минимальными».