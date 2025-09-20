экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Якутии выпал сентябрьский снег и устроил коллапс на дорогах

CentralAsia (CA) -  В Якутске 20 сентября выпал снег. Пока местные жители делятся фотографиями снеговиков, дорожная ситуация осложнилась пробками и гололедицей — в городе за день произошло около десяти ДТП. Об этом пишет Life.ru.

Из-за ухудшения погодных условий и снегопада сегодня, 20 сентября, а также в связи с утренними рейсами 21 сентября, МУП «ЯПАК» отменил межрайонные перевозки по маршрутам N 201, 202, 203 и 206 в Хангаласский, Горный, Намский и Чурапчинский районы.

«При улучшении погодных условий, межмуниципальные рейсы по указанным маршрутам будут возобновлены. Рейсы отменяются перевозчиком в целях безопасности пассажиров», — говорится в сообщении Минтранса региона.

Из-за гололедицы машины стоят на обочинах, а на шиномонтажках выстраиваются длинные очереди.

