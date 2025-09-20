Трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи, - спикер Госдумы России

CentralAsia (CA) - Трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи, заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

По его словам, на встрече президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций говорили о вопросах, связанных с борьбой с незаконной миграцией.

«Звучали конкретные предложения в части реализации уже принятых законов. На встрече отметили правильный подход в этой части, который впервые прозвучал со стороны Министерства экономического развития. Его поддержали, потому что действительно, если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну, отработали и уехали. А причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», - сказал он.

В России в этом году было ужесточено миграционное законодательство.