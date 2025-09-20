Президент Узбекистана вылетел с рабочим визитом в США

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 сентября вылетел с рабочим визитом в город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, Шавкат Мирзиёев выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи, проведёт переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами ряда зарубежных государств и правительств.

На полях саммита также запланированы встречи с руководителями авторитетных международных финансовых институтов и мероприятия с участием ведущих американских компаний и инвестиционных структур.