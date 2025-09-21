На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Азия и мир, происшествия
- 9:08, 21 сентября 2025
- Просмотров: 356
CentralAsia (CA) - На Камчатке снова произошло землетрясение — сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Согласно данным, эпицентр землетрясения находился примерно в 180 км от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки были зарегистрированы в 13:13 по местному времени 21 сентября.
Это уже второе серьезное сейсмическое событие в регионе за последние дни: 19 сентября на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. В связи с чередой подземных толчков экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Оперативные бригады продолжают проверку жилых домов и объектов социальной инфраструктуры на наличие возможных повреждений.
