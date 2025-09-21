экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

CentralAsia (CA) -  На Камчатке снова произошло землетрясение — сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным, эпицентр землетрясения находился примерно в 180 км от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки были зарегистрированы в 13:13 по местному времени 21 сентября.

Это уже второе серьезное сейсмическое событие в регионе за последние дни: 19 сентября на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. В связи с чередой подземных толчков экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Оперативные бригады продолжают проверку жилых домов и объектов социальной инфраструктуры на наличие возможных повреждений.

