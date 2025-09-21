Минздрав России предложил поправки в закон об ОМС, в том числе для мигрантов

// Госдума РФ

CentralAsia (CA) - Минздрав России разработал поправки в закон об обязательном медицинском страховании, которые, среди прочего, подразумевают урегулирование вопроса о предоставлении временно работающим в России иностранцам прав в сфере ОМС, сообщает РБК.

Министерство предлагает также решить вопрос обмена данными между Фондом пенсионного и соцстрахования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о временно пребывающих и работающих в России иностранцах и лицах без гражданства.

В числе других предложений министерства:

- уточнить порядок использования медицинскими организациями средств обязательного медицинского страхования после завершения участия медицинских организаций в программах ОМС;

- закрепить полномочия страховщика, которые осуществляют территориальные фонды ОМС ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;

- установить порядок финансового обеспечения медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, застрахованным лицам в отдельных медицинских организациях, перечень которых устанавливает правительство и т. д.

Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин призвал пересмотреть условия обязательного медстрахования для неработающих граждан, отметив, что город платит за них 180 млрд руб. в фонд ОМС. В регионах, по словам Собянина, эта сумма достигает 1 трлн руб.