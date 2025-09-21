Вызволенных из трудового рабства в Украине узбекистанцев вернут на родину, - МИД РУз

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Украине сообщило, что принимает меры для возвращения 13 граждан, вызволенных из трудового рабства в Киевской области, на родину.

Как пишет gazeta.uz, в посольстве призвали не планировать поездки в Украину «в связи с ситуациями, которые могут представлять угрозу жизни людей».

После появления в СМИ информации о принудительном использовании труда 13 граждан Узбекистана в теплице представители посольства Узбекистана выехали на место для выяснения ситуации.

Освобождённые граждане помещены в одну из больниц Киевской области для оказания необходимой медицинской помощи.

В Министерство иностранных дел Украины и Генеральную прокуратуру Украины направлены соответствующие ноты для оказания гражданам Узбекистана надлежащей консульско-правовой помощи.

Посольство заявило, что принимает все необходимые меры для защиты прав и интересов граждан Узбекистана в Украине, оказания им всесторонней помощи и восстановления их законных прав.

Накануне Национальная полиция и Офис генерального прокурора Украины сообщили о задержании в Киевской области группы лиц, которые принуждали граждан Узбекистана к работе на агропредприятиях.

По данным полиции, схему организовал 51-летний гражданин Китая, которому помогали ещё двое граждан КНР, гражданка Таиланда, а также пятеро украинцев и гражданин Узбекистана.

Освобождённым гражданам от 22 до 42 лет. Им были обещаны высокие зарплаты, но после их прибытия в Украину у них отобрали паспорта. Мужчин и женщин незаконно удерживали, принуждая к сельскохозяйственным работам на двух агропредприятиях.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Сообщалось, что пострадавшим оказывается помощь при содействии представительства Международной организации миграции и Национальной социальной сервисной службы Украины.