Майк Уолтц назначен 32-м представителем США при ООН

Майкл Уолтц

CentralAsia (CA) - Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 20 сентября вступил в должность постоянного представителя Вашингтона при ООН. Об этом 20 сентября сообщили в американской миссии при международной организации.

Американский сенат по итогам голосования 19 сентября утвердил Майка Уолтца на позицию 32-го постпреда Соединенных Штатов при ООН. Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад.

В мае 2025 года Уолтц был уволен от должности советник президента США по национальной безопасности из-за скандала с утечкой секретной информации.