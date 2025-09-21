экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Названы лучшие страны для выхода на пенсию

CentralAsia (CA) -  Названы лучшие страны для выхода на пенсию. Согласно Глобальному отчету о выходе на пенсию за 2025 год Global Intelligence Unit, лучшей страной для выхода на пенсию является Португалия. 

Отчет основан на комплексном сравнительном исследовании, которое проясняет и направляет меняющуюся ситуацию в сфере международной пенсионной миграции (IRM). В отчете оцениваются 44 программы пассивного дохода и пенсионных виз в 44 странах. Анализ основан на  20 отдельных показателях, сгруппированных в 6 подындексов и один общий индекс, предназначенный для определения оптимальной страны для выхода на пенсию.

Рейтинг этого года возглавляют Португалия, Маврикий, Испания, Уругвай и Австрия — эти страны получили самые высокие баллы по всем параметрам, что делает их самыми привлекательными направлениями для пенсионеров в 2025 году.

Португалия признана лучшей страной для выхода на пенсию за рубежом. Страна предлагает гражданам стран, не входящих в ЕС, визу D7, которая позволяет тем, у кого есть стабильный пассивный доход, такой как пенсия или доход от аренды, выйти на пенсию.

