Победа Вьетнама, Кыргызстана – вторые, Таджикистан — 5, Казахстан — 7, Узбекистан — 10. Какие места заняли страны на «Интервидение-2025»?

CentralAsia (KZ) - В Москве на площадке Live Arena 20 сентября прошел музыкальный конкурс «Интервидение-2025», который объединил исполнителей из 23 стран.

Победу одержал артист из Вьетнама Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong и набрал 422 балла по итогам голосования международного жюри. Исполнитель известен своим эмоциональным стилем, в котором баллады встречаются с жанрами RnB и EDM.

На втором месте расположилось трио из Кыргызстана Nomad, в состав которого вошли Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев. Их конкурсная песня «Жалгыз сага» («Только тебе») соеденила традиционные кыргызские мотивы и соврпеменную аранжировку.

Певица Дана Аль-Мир из Катара заняла третье место с песней Huwa Dha Anta (Это именно ты). Певица ранее представляла свою страну на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2022 и Кубка Азии 2023, где исполнила авторский трек The Lost Chapter of Kalilah & Demnah. В своей стране она курирует музыкальные проекты, поддерживает молодых исполнителей и продвигает идеи культурного просвещения.

Однако, из 23 стран в итоговом голосовании оказались артисты из 21 страны.

Из стран Центральной Азии на интервидении приняли участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В итоговом голосовании Фаррух Хасанов из Таджикистана исполнил песню «Гори» и занял 5 место. Представитель Казахстана Amre с песней «Даланың нұры» («Свет степи») расположился на 7 месте. Шохрух Мирзо Ганиев представлял Узбекистан. Он исполнил песню «Sensan Sevarim» («Миллий терма») и по итогам голосования занял 10 место.

Одной из причин, что в голосовании участвовали только 21 страна из 23 является то, что участница «Интервидения» от США, уроженка Австралии Vassy не вышла на сцену. Организаторы объяснили это как «беспрецедентное политическое давление со стороны правительства Австралии». В оргкомитете конкурса при этом отметили, что США остаются полноправными участниками конкурса и будут представлены в составе международного жюри.

Другая причина заключается в том, что представлявший Россию певец Shaman (Ярослав Дронов) после своего выступления попросил жюри снять его с голосования. Он мотивировал это тем, что по закону гостеприимства не имеет права претендовать на победу.

«Я искренне верю, что наша страна уже победила, возродив и организовав такой потрясающий масштабный фестиваль музыки. В мире так мало событий, которые на таком уровне сближают людей, страны и даже континенты. Международный конкурс « Интервидение» стал именно таким праздником музыки и дружбы народов. А Россия умеет дружить — мы не раз это доказывали делом», - заявил артист.

В финале конкурса на сцене выступили исполнители из России: Дима Билан, Полина Гагарина, Ay Yola, ведущие конкурса Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Народные мотивы исполнили Пелагея и Татьяна Куртукова («Матушка-земля»), также Клава Кока спела куплеты из «Травы у дома».

Во время эфира анонсировали страну которая проведет следующий конкурс «Интервидение-2026», им оказалась Саудовская Аравия.

Песенный конкурс « Интервидение» проводился в 1960-е в Чехословакии, а в 70-е пережил короткий ренессанс в польском Сопоте. Он проходил под эгидой OIRT - организации, в которую входили теле- и радиовещатели преимущественно социалистических стран.

