Президент Таджикистана вылетел с рабочим визитом в США
- Таджикистан, политика
- 17:28, 21 сентября 2025
- Просмотров: 448 English
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 сентября вылетел в город Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации.
Как сообщила пресс-служба президента РТ, в ходе визита президента сопровождают заместитель премьер-министра Таджикистана, министр иностранных дел, помощник президента Таджикистана по вопросам зарубежных связей, министр здравоохранения и социальной защиты населения и другие официальные лица.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения