Президент Таджикистана вылетел с рабочим визитом в США

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 сентября вылетел в город Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации.

Как сообщила пресс-служба президента РТ, в ходе визита президента сопровождают заместитель премьер-министра Таджикистана, министр иностранных дел, помощник президента Таджикистана по вопросам зарубежных связей, министр здравоохранения и социальной защиты населения и другие официальные лица.

