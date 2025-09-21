Президент Таджикистана вылетел с рабочим визитом в США

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 сентября вылетел в город Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации.

Как сообщила пресс-служба президента РТ, в ходе визита президента сопровождают заместитель премьер-министра Таджикистана, министр иностранных дел, помощник президента Таджикистана по вопросам зарубежных связей, министр здравоохранения и социальной защиты населения и другие официальные лица.

