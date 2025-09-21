В 2024 году в странах ЕС было 58 терактов — отчет Европола

CentralAsia (CA) - В 2024 году в 14 странах Европейского Союза было совершено 58 террористических актов — 34 завершенных, 5 неудавшихся и 19 предотвращенных. Такие данные приводятся в отчете Европола за 2024 год.

Согласно отчету, большинство атак произошло в Италии (20) и Франции (14).

В остальных странах зафиксировано терактов:

- Германия — 6;

- Австрия — 3;

- Греция — 3;

- Чехия — 2;

- Дания — 2;

- Литва — 2;

- Бельгия — 1;

- Ирландия — 1;

- Мальта — 1;

- Нидерланды — 1;

- Словакия — 1;

- Испания — 1.

24 из них были отнесены к джихадистскому терроризму, 21 теракт был отнесен к левому и анархистскому терроризму, а восемь терактов были отнесены к категории «другие или неуказанные формы терроризма», сообщается в отчете.

Согласно данным, в результате джихадистского терроризма 5 человек погибли и 18 получили ранения.

В 20 государствах-членах ЕС 449 человек были арестованы за преступления, связанные с терроризмом. В результате судебных разбирательств, завершившихся в 16 государствах-членах, было вынесено 427 обвинительных приговоров и 59 оправдательных приговоров по делам о террористических преступлениях.

Из 449 подозреваемых 133 были в возрасте от 12 до 20 лет, что составляет более 29% от общего числа подозреваемых, арестованных за преступления, связанные с терроризмом. Самому молодому преступнику было 12 лет — он был арестован за планирование теракта.

Поджог был наиболее распространенным способом совершения (использовался в 22 нападениях), за ним следовали бомбардировки (11), ножевые ранения (8), стрельба (6), повреждение имущества (6) и один случай похищения людей.

Среди арестованных подозреваемых были преимущественно мужчины — 405, а 43 — женщины, говорится в отчете.