После кибератаки в аэропорту Брюсселя отменены 44 рейса

CentralAsia (CA) -  В аэропорту Брюсселя отменены или перенаправлены 44 рейса после кибератаки 19 сентября. Об этом сообщил представитель аэропорта ИА Belga.

Авиакомпаниям изначально было предложено отменить половину из 257 запланированных на день вылетов. В итоге 38 рейсов были отменены, а 6 перенаправлены.

 «Был вызван дополнительный персонал, но проблемы продолжат влиять на работу, поскольку регистрацию по-прежнему приходится проводить вручную. Аэропорт ожидает длительного ожидания и задержек, и решения этой проблемы пока не предвидится», - говорится в сообщении.

Аэропорты в Берлине, Брюсселе и Лондоне подверглись кибератакам вечером 19 сентября. В результате с вечера 19 сентября аэропорты испытывают технические проблемы с системами регистрации и посадки.

