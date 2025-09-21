Канада, Австралия и Великобритания признали государственность Палестины

CentralAsia (CA) - Канада, Австралия и Великобритания практически одновременно объявили о признании государственности Палестины. Соответствующие заявления премьер-министры трех стран опубликовали в своих соцсетях.

Как пишет euronews, летом сразу несколько западных стран — Франция, Великобритания, Португалия, Канада, Австралия, Бельгия — объявили, что признают государство Палестина пво время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в понедельник. США выступают против такого шага.

Сообщается, что Эммануэль Макрон, президент Франции, который, по сути, инициировал эту инициативу стран «Большой семёрки», выступит с речью, официально подтверждающей признание Францией, в понедельник.

«На конференции, которая состоится в понедельник в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, будут представлены 10 стран, которые решили приступить к признанию государства Палестина», – цитирует советника президента Макрона газета Le Monde.

Помимо Франции эту инициативу поддержали Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о признании Канадой палестинского государства в воскресенье днём:

«Признание государства Палестина под руководством Палестинской администрации укрепляет позиции тех, кто стремится к мирному сосуществованию и прекращению деятельности ХАМАС. Оно никоим образом не узаконивает и не поощряет терроризм. Более того, это никоим образом не умаляет непоколебимую поддержку Канадой государства Израиль, его народа и его безопасности — безопасности, которая может быть гарантирована только путём достижения всеобъемлющего решения о двух государствах, — говорится в заявлении правительства. - Нынешнее правительство Израиля методично работает над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства. Израиль проводит беспощадную политику расширения поселений на Западном берегу, что противоречит международному праву. Беспощадное нападение на Газу привело к гибели десятков тысяч мирных жителей, перемещению более миллиона человек и вызвало опустошительный голод, который можно было предотвратить, что является нарушением международного права. Заявленная политика нынешнего израильского правительства заключается в следующем: «Палестинскому государству не бывать».

Австралия также официально признала Палестину суверенным государством, став одной из более чем 150 стран, сделавших это.

Это решение, объявленное в августе, вступило в силу в воскресенье с совместным заявлением премьер-министра Энтони Албанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг.

«Австралия признаёт законное и давнее стремление палестинского народа к собственному государству, - заявили они. - Сегодняшний акт признания отражает давнюю приверженность Австралии решению о создании двух государств, которое всегда было единственным путём к прочному миру и безопасности для израильского и палестинского народов».

Кир Стармер объявил о признании Великобританией палестинского государства.

«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир и решение о двух государствах, я, как премьер-министр этой великой страны, ясно заявляю, что Соединённое Королевство официально признаёт государство Палестина», - заявил в видеообращении Кир Стармер.

Правительства Израиля и США заявляют, что решение признать палестинское государство является дипломатическим подарком ХАМАС после его нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого 1200 человек были убиты и 251 взят в заложники.

Португалия также намерена официально признать государство Палестина. Объявление запланировано на 15:15 (20:15 по лиссабонскому времени) и будет сделано Паулу Ранжелом перед Конференцией высокого уровня ООН, которая состоится в понедельник в Нью-Йорке.