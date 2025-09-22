Монгольские дети произвели фурор на Филиппинах

Дети из Монголии обошли по памяти весь мир

Абсолютная победа монгольской команды на Международном конкурсе памяти, который состоялся 20 сентября 2025 года в Маниле, произвела произвела настоящий фурор в мире памяти.

На Международном открытом конкурсе памяти, который состоялся 20 сентября в Маниле (Филиппины), 68 лучших спортсменов из 5 стран, включая Монголию, Индию, Филиппины, Индонезию и Австралию, соревновались в интеллектуальном плане, чтобы определить победителей.

Участники из Монголии выиграли в общей сложности 55 из возможных 60 медалей — 18 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых, одержав абсолютную победу.

Спортсмены нашей команды набрали 16122 очка и стали «КОМАНДОЙ ЧЕМПИОНОВ».

В юниорской категории:

СОНДОР Ганпурэв – кубок и золотая медаль

СИЙЛЭН Ганчулуун – серебряная медаль

АНИРЛАН Хүрэлчулуун – бронзовая медаль

В юношеской категории

ЭРДЭНЭГЭРЭЛ Ганзориг – Кубок и золотая медаль

БОЛОРМАА Чинзоригт – серебряная медаль

ГЭГЭЭН-ОЮУН Мөнхбат – бронзовая медаль

МИРОВОЙ РЕКОРД

БОЛОРМАА Чинзоригт – «Картина» - 468 (подростковая)

Таким образом, наши дети успешно приняли участие в 75-м Международном конкурсе по запоминанию, скорочтению и памяти, который проводился в более чем 20 странах, включая Америку, Англию, Германию, Турцию, Китай, Гонконг, Сингапур, Австрию, Индонезию, Японию, Корею, Швецию и Индию, завоевав 153 кубка и 1662 медали, установив множество новых мировых рекордов и продолжив нашу череду успехов.

