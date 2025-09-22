Военное министерство (Department of War) США и Министерство обороны Монголии реализуют двусторонние оборонные программы

Г-н Альваро Смит, заместитель помощника военного министра (DASW) по Китаю, Тайваню и Монголии, и генерал-майор Ганхуяг Давгадорж, государственный секретарь Министерства обороны Монголии (МО), провели 19 сентября 2025 года ежегодное заседание Двустороннего форума по обороне США и Монголии (BDF). Об этом сообщило Военное министерство США.

Оба чиновника подтвердили свою приверженность углублению двусторонних оборонных отношений, основанных на взаимной заинтересованности и здравом подходе к безопасности и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Они обсудили вопросы региональной безопасности, а также конкретные возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в этой области, в том числе посредством учений, подготовки кадров, содействия безопасности и поставок военной техники.

Они также обсудили области, в которых дополнительные расходы Монголии на оборону могли бы значительно повысить потенциал и боеготовность Вооружённых сил Монголии.

Альваро Смит высоко оценил Монголию за воплощение воинской этики и участие в миротворческих операциях. Монголия и США подчеркнули важность стратегического партнёрства с третьим соседом для укрепления безопасности и экономического процветания обеих стран.

