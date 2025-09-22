экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии в прямом смысле изучают ароматы и запахи древнего документального наследия

CentralAsia (MNG) -  

В Монголии начинаются исследования по анализу ароматов древних писаний, сутр и книг

Изучить ароматы и запахи древнего документального наследия Национальной библиотеки и разработать методы его сохранения и защиты.

Национальная библиотека Монголии объявила о начале исследования «Аромат книг». Профессор лаборатории химии Австрийского университета природных ресурсов и наук о жизни, доктор Гунбилиг Дисан, и молекулярный биолог, доктор Өлзийням Рэнцэндорж, взяли микробиологические образцы и образцы запахов книг из священных писаний, древнего документального наследия, газет и журналов, хранящихся в Музее редких книг Национальной библиотеки Монголии.

Основные цели исследования:

  • Определить запах книг, священных писаний и древних документов, хранящихся в Национальной библиотеке Монголии;

  • Что является причиной запаха;

  • Как протекают химические реакции в материалах, из которых изготовлены книги;

  • Разработать методы профилактики и сохранения;

  • Выявить, какие микроорганизмы размножаются на поверхности книг.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

