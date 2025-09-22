Министр обороны Китая встретился со своим монгольским коллегой

CentralAsia (MNG) -

Министр обороны Китая Дун Цзюнь в пятницу провел встречи со своим монгольским коллегой, который находится в Пекине на 12-м Пекинском Сяншаньском форуме.

В ходе отдельной встречи Дун подчеркнул острую необходимость поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку в мире все более быстрыми темпами происходят невиданные за столетие перемены.

«Китай привержен развитию сотрудничества в области обороны и безопасности с соседней страной в целях укрепления стратегического взаимного доверия и защиты основных интересов друг друга», — заявил Дун Цзюнь.

«Поддержание постоянных добрососедских отношений с Китаем и развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества являются приоритетами внешней политики Монголии», — заявил министр обороны Монголии Батлут Дамба, выразив надежду на сотрудничество с Китаем в области миротворчества, безопасности границ и проведения совместных военных учений.

Он отметил, что встречи на высшем уровне стали более регулярными, а сотрудничество развивается по многим направлениям. Министр Батлут также рассказал о региональной безопасности и международном сотрудничестве Монголии, подчеркнув, что страна проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику.

Стороны оценили выполнение Соглашения о сотрудничестве 2005 года и Соглашения о военно-техническом сотрудничестве 2013 года в сфере оборонного взаимодействия, а также обсудили меры по обмену офицерами, проведению совместных учений и участию в миротворческих операциях. Исходя из новых вызовов в области военных технологий, монгольская сторона предложила разработку новых видов техники и технологий, укрепление кадрового потенциала, совместную подготовку кадров и расширение сотрудничества в сфере здравоохранения.

В свою очередь Министр Китая адмирал Дун Цзюнь выразил готовность укреплять военные отношения между двумя странами и выводить стратегическое партнерство на новый уровень. Он высоко оценил традиционные дружественные отношения между двумя странами и подчеркнул потенциал расширения сотрудничества в новых областях, особенно в области кибербезопасности, беспилотных летательных аппаратов и здравоохранения.

По завершении встречи стороны подписали протокол о предоставлении помощи в виде автомобилей на сумму 20 миллионов юаней в рамках гранта, выделенного в 2019 году.

источник: MiddleAsianNews

