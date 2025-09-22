экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Красавица Оюундарь установила новый рекорд Монголии в тройном прыжке

CentralAsia (MNG) -  

Соревнования по легкой атлетике пройдут с 15 по 21 сентября в аймаке Баянхонгор в рамках XIV Всемонгольского спортивного фестиваля.

В соревнованиях по тройному прыжку среди женщин на XIV Всемонгольском спортивном фестивале спортсменка аймака Дархан-Уул Оюундарь Энхбат установила новый рекорд Монголии в тройном прыжке, прыгнув на 12.67 метра.

Ранее она соревновалась с более чем 300 спортсменами из 14 стран на VII Международных соревнованиях по лёгкой атлетике «С» памяти Геннадия Арзуманова, проходивших в Ташкенте, столице Узбекистана, с 19 по 23 июня этого года. Она завоевала серебряную медаль в тройном прыжке, заняв второе место с результатом 12.28 метра.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

