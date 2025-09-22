экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольские школьники завоевали золото и бронзу на чемпионате мира IFMA
слева: ХАШ-ЭРДЭНЭ и БУЯНДАРЬ
слева: ХАШ-ЭРДЭНЭ и БУЯНДАРЬ

CentralAsia (MNG) -  

Чемпионат мира IFMA (Международная федерация муай-тай) проходил в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

В Чемпионате мира приняли участие 2000 спортсменов из 110 стран пяти континентов.

ХАШ-ЭРДЭНЭ
ХАШ-ЭРДЭНЭ

Спортсмен из клуба «Эрдэнэ» аймака Хэнтий ХАШ-ЭРДЭНЭ Эрхэмбаатар, выступавший в возрастной категории 12–13 лет, весовой категории до 58 кг, добился выдающегося успеха и завоевал золотую медаль Чемпионата мира.

БУЯНДАРЬ
БУЯНДАРЬ

Спортсменка академии «Гаруда» БУЯНДАРЬ Мэгддорж, выступавшая на чемпионате мира в весовой категории до 58 кг среди девочек 12-13 лет, завоевала бронзовую медаль.

источник: MiddleAsianNews

