Монголия впервые избрана в Совет почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза

Монголия впервые была избрана в Совет почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза (ВПС). Решение приняли во время 28-го Всемирного почтового конгресса, который состоялся в Дубае (ОАЭ).

Среди главных тем нынешнего Конгресса были модернизация почтовых услуг в мире, повышение качества обслуживания, вознаграждения в условиях роста электронной коммерции, развитие инклюзивных сервисов, устойчивость почтовых сетей и тому подобное.

ВПС был основан в 1874 году как одна из первых двух международных организаций, занимавшихся развитием, регулированием и совершенствованием почтового обмена между странами. На сегодняшний день ВПС превратился в специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), объединяющее 192 государства-члена.

Монголия стала членом ВПС в 1963 году. Спустя более 60 лет страна была избрана в Совет в качестве представителя развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, что стало историческим достижением, которое еще больше укрепило репутацию Монголии и ее участие в международном сообществе.

Наряду с Монголией были избраны также Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Китайская Народная Республика, Республика Индия, Республика Индонезия, Япония, Новая Зеландия, Султанат Оман, Независимое Государство Самоа, Королевство Саудовская Аравия и Королевство Таиланд.

Монголия будет членом Совета почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза на период 2026–2029 годов.

Цель и функции Совета почтовой эксплуатации и принципы участия

1. Совету почтовой эксплуатации, далее «СПЭ», имеет свои полномочия и функции, должным образом определенные в Актах Союза (в частности, в Уставе и Общем регламенте

1), а объем его деятельности дополнительно подтвержден соответствующими решениями Конгресса и Административного совета (далее «АС»).

2. Работа СПЭ планируется и осуществляется в интересах достижения целей стратегии и плана действий Союза и его Программы и бюджета.

3. Без ущерба для соответствующих положений Общего регламента об организации сессий СПЭ любые ссылки в настоящем Внутреннем регламенте на «доступ», присутствовать», «делегировать», «участвовать», «присутствовать», «занимать места», «представлять» и «принимать участие» следует понимать как включающую возможность присутствия и представительства членов СПЭ и наблюдателей с помощью электронных средств, т.е. через онлайновую платформу электронных конференций ВПС, предоставляемую Международным бюро для обеспечения активного участия в заседаниях СПЭ (далее «дистанционное участие»). В таких случаях уведомления о дистанционном участии также направляются в Международное бюро во время регистрации на заседание.

Члены СПЭ

1. Каждый член СПЭ назначает своего(-их) представителя(-ей) согласно Общему регламенту

2. В соответствии со своим национальным законодательством или внутренними процедурами каждый член СПЭ уведомляет Международное бюро до открытия сессии о своей делегации. Подтверждение регистрации и доступ к сессиям СПЭ предоставляются только после подтверждения достоверности

личных данных, путем сопоставления с данными официального списка представителей, который должным образом доводится до сведения компетентным государственным органом члена СПЭ.

2. В случае сомнения относительно состава делегации страны-члена глава (-вы) делегации или их заместитель (-ли) главы, если таковые имеются, решает этот вопрос.

