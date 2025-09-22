Дочь монгольского знаметного ученого подарила музею «Чингисхан» редкую скульптуру божества эпохи Занабазара

Доктор Анна Цэндина Дамдинова, монголистка и дочь выдающегося академика, трехкратного лауреата Государственной премии Монголии Дамдинсурэна Цэнда, 18 сентября 2025 года передала в дар Национальному музею «Чингисхан» редкую скульптуру божества Лхам Норжунмы (также известного как Васудхара, или Золотая Тара), отнесенную к ранним произведениям Өндөр-гэгээна Занабазара. Об этом сообщил Музей «Чингисхан».

Директор Национального музея «Чингисхан» Чулуун Сампилдондов подчеркнул, что передача в коллекцию музея этого редкого экспоната, сохраненного выдающимся ученым и считающегося ценным наследием истории и культуры Монголии, является важной вехой в истории музея.

В ходе мероприятия доктор наук Анна Цэндина и Отгонбаатар Ринчинсамбуу, последний ученик академика Дамдинсурэна, поделились личными воспоминаниями о том, как он сберегал скульптуру.

На церемонии присутствовали академик Төмөртогоо Дом, бывший вице-президент Монгольской академии наук; академик Дорж Түвд, вице-президент Монгольской академии наук; академик Цэрэндорж Цэгмэд и другие гости.

Занабазар Гомбодорж — первый монгольский Богдо-гэгэн, правитель Халхи под сюзеренной властью империи Цин; выдающийся скульптор, основатель монгольской портретной живописи, изобретатель письма соёмбо. Занабадзар родился в 1635 году 25-го числа девятого лунного месяца (20 ноября) в местности Есөнзуйл (ныне аймак Өвөрхангай), в семье халхаского чингизида Тушээту-хана Гомбодоржа, принадлежащего к роду Борджигинов.

