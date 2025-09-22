Шоу дыма в Гималаях подверглось критике

CentralAsia (CA) - В Гималаях (Китай) 19 сентября бренд одежды Arc’teryx и художник Цай Гоцяна устроили шоу фейерверков, что вызвало критику общества в социальных сетях.

Как сообщил Сhinadaily, организаторы запустили три фейерверка в местности Гьялзе города Шигадзе на высоте около 5500 метров в рамках своего арт-проекта «Взлетающий дракон». Видеозапись шоу, опубликованная 20 сентября, быстро распространилась в интернете и вызвала споры в социальных сетях. Пользователи выражают обеспокоенность потенциальным ущербом для экологии высокогорного региона и неуважением к местной культуре.

В ответ на критику организаторы мероприятия заявили, что акция была проведена после научной оценки и под строгим контролем. Они подчеркнули, что для художественной инсталляции использовались экологически чистые материалы, а выбросы соответствовали природоохранным стандартам. Также они опубликовали официальные извинения.

Местные власти Шигадзе 21 сентября объявили, что сформировали следственную группу для проведения проверок на месте и будут решать этот вопрос в соответствии с законом.

Цай Гоцян — один из самых известных современных художников Китая, который прославился своими работами с порохом.

Компания Arc'teryx — канадский бренд одежды и снаряжения для активного отдыха и альпинизма.