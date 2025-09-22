экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Qatar Media Corporation приняла участие в Генеральной ассамблее ABU в Монголии
CentralAsia (MNG) -  Qatar Media Corporation (QMC) приняла участие в 62-й Ассамблее Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU).

Директор Управления международного сотрудничества QMC Абдулла Ганем аль-Моханнади возглавил катарскую делегацию на мероприятии, состоявшемся в Улан-Баторе (Монголия).

На Ассамблее обсуждалась роль СМИ в сохранении национального и культурного наследия. Участие Катара отражает его стремление представить национальные усилия страны в сфере СМИ и открывает новые перспективы для сотрудничества между СМИ Азиатско-Тихоокеанского региона и Государством Катар.

