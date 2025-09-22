32 монгольских студента будут учиться в Турции по программе «Президентский стипендиат - 2100»

CentralAsia (MNG) - В рамках программы «Президентский стипендиат - 2100», инициированной президентом Хурэлсухом Ухнаа, 32 монгольских студента получат высшее образование в Турецкой Республике.

Студенты будут учиться в турецких университетах по специальностям «компьютерные науки», «архитектура», «искусственный интеллект» и «инженерия данных».

19 сентября 2025 года в посольстве Турции в Улан-Баторе студентов встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Монголии Башак Генч Юксель и советник президента Монголии по внешней политике Одбаяр Эрэденцогт. Оба высокопоставленных лица выразили студентам наилучшие пожелания в связи с их академической поездкой и торжественно вручили им студенческие визы.

