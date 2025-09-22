Португалия признала государство Палестина

CentralAsia (CA) - Португалия официально признала палестинское государство. Соответствующее заявление сделал поздним вечером в воскресенье, 21 сентября, министр иностранных дел страны Паулу Ранжел, передает Deutsche Welle.

«Португалия выступает за решение, подразумевающее создание двух государств, как единственный путь к справедливому и долгосрочному миру (в палестино-израильском конфликте)», - сказал он.

При этом Ранжел отметил приверженность Португалии позиции, заключающейся в признании права израильского государства на существование. Крме того, он указал на «особую дружбу между португальским и израильским народами» и отметил, что Лиссабон осуждает «ужасные теракты 7 октября», совершенные террористической организацией ХАМАС.

В то же время дипломат выступил с требованием немедленно освободить остающихся в руках исламистских боевиков израильских заложников и передать тела погибших заложников их родным и повторил призыв бороться с любыми проявлениями антисемитизма.

21 сентября о признании палестинского государства объявили власти Великобритании, Канады и Австралии. Помимо этих стран Палестину признают еще 147 из 193 государств членов ООН. 22 сентября Франция проведет в ООН конференцию, посвященную признанию Палестины.