Нетаньяху: Создание Палестины ставит под угрозу существование Израиля

Беньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Признание Палестины представляет угрозу для существования Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он призвал бороться с ней, пишет The Times of Israel.

«Нам предстоит бороться в ООН и на всех других площадках против лживой пропаганды, направленной против нас, и призывов к созданию палестинского государства, которое создаст угрозу нашему существованию и станет абсурдной наградой за террор», — заявил премьер-министр.

Нетаньяху предупредил, что международное сообщество получит соответствующую реакцию Израиля в ближайшие дни. Он планирует обсудить палестинский вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман передал слова премьер-министра о том, что палестинского государства «не будет».

«У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы даете огромную награду террору. Этого не произойдет. Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана», - сообщил Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

Ранее власти Великобритании, Канады, Австралии и Португалии почти одновременно заявили о признании государства Палестина. В ближайшее время, как ожидается, аналогичное решение примут власти Франции. Помимо перечисленных государств Палестину признают еще 147 из 193 стран-членов ООН.