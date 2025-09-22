«Талибан» отклонил требование Трампа вернуть авиабазу, покинутую американскими войсками четыре года назад

CentralAsia (CA) - Официальный представитель правящего в Афганистане движения «Талибан» Забихулла Муджахид ответил на требования Трампа вернуть США авиабазу «Баграм», покинутую американскими военными в 2021 году, и посоветовал «не вмешиваться во внутренние дела страны», передает France24.

В заявлении говорится, что США в рамках соглашения, подписанного в Дохе, обязались «не угрожать использовать силу против территориальной целостности или политической независимости Афганистана и не вмешиваться во внутренние дела страны». «Поэтому необходимо, чтобы они оставались верны своим обязательствам», - сказал представитель «Талибана».

Он также заявил, что Афганистан «стремится к конструктивным отношениям со всеми государствами на основе взаимных и общих интересов» и рекомендовал США «вместо повторения прошлых неудачных подходов придерживаться политики реализма и рациональности».

Глава штаба Минобороны страны Фасихуддин Фитрат заявил, что «некоторые люди» хотят вернуть базу с помощью «политической сделки». «Сделка даже за дюйм афганской земли невозможна. Нам это не нужно», - сказал он.

Неясно, какие именно переговоры США вели с афганскими властями о возвращении американских военных в страну, отмечает Politico.

The Wall Street Journal 19 сентября сообщила, что США ведут переговоры с движением «Талибан» в Афганистане о возвращении американских военных на авиабазу «Баграм», оставленную ими в 2021 году, когда они покидали Кабул. На следующий день Трамп заявил, что если Афганистан «не вернет авиабазу «Баграм» тем, кто ее построил», произойдут «плохие вещи». «Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном, и мы хотим вернуть ее [авиабазу] как можно скорее. А если они этого не сделают, вы узнаете, что сделаю я», — говорил Трамп.

О выводе американских военных из Афганистана с властями страны договорился еще Дональд Трамп во время своего первого президентского срока, но окончательно войска ушли уже при Джо Байдене. Почти сразу после ухода основной части американских войск и закрытия крупнейших военных баз афганская национальная армия полностью капитулировала перед талибами, которые заняли Кабул и всю страну в середине августа.