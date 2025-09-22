В Турции ночью произошло землетрясение магнитудой 4,9

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - В западной части Турции, в провинции Балыкесир, произошло землетрясение магнитудой 4,9, говорится в сообщении департамента землетрясений управления по ЧС МВД республики (AFAD) в Х.

Толчки зафиксировали в 00:05 (время совпадает с московским) в районе Сындыргы.

По данным CNN Turk, землетрясение произошло на глубине 7 км и ощущалось в Стамбуле и Измире.