В Турции ночью произошло землетрясение магнитудой 4,9
- Азия и мир, общество
- 10:53, 22 сентября 2025
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (CA) - В западной части Турции, в провинции Балыкесир, произошло землетрясение магнитудой 4,9, говорится в сообщении департамента землетрясений управления по ЧС МВД республики (AFAD) в Х.
Толчки зафиксировали в 00:05 (время совпадает с московским) в районе Сындыргы.
По данным CNN Turk, землетрясение произошло на глубине 7 км и ощущалось в Стамбуле и Измире.
