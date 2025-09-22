В Сирии 5 октября состоятся первые парламентские выборы после падения режима Асада

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Выборы в Народное собрание (парламент) Сирии состоятся 5 октября. Об этом сообщает SANA. Это будут первые выборы после свержения режима бывшего президента Башара Асада.

По информации Al Hadath, изначально парламентские выборы были запланированы на 15–20 сентября. Высшая избирательная комиссия объяснила перенос «логистическими причинами».

Народное собрание Сирии состоит из 210 членов. Треть из них назначается президентом, а остальные избираются коллегиями выборщиков.

Башар Асад покинул пост президента в декабре 2024 года в результате наступления антиправительственных сил. Главой государства переходного периода стал Ахмед аш-Шараа.