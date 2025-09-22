В России дизельное топливо за неделю подорожало на бирже на 7,2%

CentralAsia (CA) - Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в России за текущую неделю выросла на 7,2% и превысила отметку в 70 тысяч рублей за тонну – впервые с сентября 2023 года, свидетельствуют данные на Петербургской биржи, передает РИА «Новый День».

Только за пятницу дизтопливо подорожало по территориальному индексу Европейской части России на 1,1% – до 70 358 рублей за тонну. В последний раз тонна этого продукта стоила более 70 тысяч рублей в сентябре 2023 года, после чего впервые в истории России был введен запрет на экспорт топлива, отмечает «Прайм».

Бензин Аи-92 за неделю подорожал на 1,9% – до 72 831 рубля за тонну, Аи-95 – на 0,53% до 79 309 рублей за тонну.