Дожди сохранятся в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 23-25 сентября сохранятся дожди, на западе и юге республики днем – с грозой, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 23 сентября на востоке, а 23-24 сентября на юго-востоке ожидаются сильные дожди, в горных районах ночью возможен переход дождя в снег. Также по республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром туман.

При этом на большей части Казахстана ожидается постепенное повышение дневных температуры воздуха днем до +20+28 градусов, а на востоке до +15+25 градусов.

